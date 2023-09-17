"حدث فى 1973" على شاشة "الوثائقية" فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

أعلنت قناة "الوثائقية" عن إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، التي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع معركة أكتوبر كذلك توثق يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وتُذاع سلسلة "حدث في 1973" يوميًا على مدار 45 يومًا، بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر، وحتى 31 أكتوبر 2023.

سلسلة من أرشيف الجبهة

وتعرض القناة الوثائقية حلقة جديدة من سلسلة "من أرشيف الجبهة"، والذي يعرض يوميًا في الوقت نفسه، ويتضمن بطولات المصريين خلال الحرب ضد العدو الإسرائيلي في سيناء، بداية من حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر.



كما يتضمن الفيلم الوثائقى أيضًا شهادات من أبطال حرب أكتوبر حول أبرز ما نفذه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات خلال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر.

كانت القناة الوثائقية قد عرضت تقريرًا حول انتصارات حرب أكتوبر 1973، بعنوان "هوامش على دفتر النصر"، يتضمن اعترافات إسرائيل حول خسارتهم حرب أكتوبر، وكيف استطاع المصريون الانتصار عليهم.

وعرضت القناة تصريحات لدافيد إلعازار، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال حرب أكتوبر، الذي قال إن أكبر مفاجأة لنا في الحرب كفاءة الجندى المصرى وتصميمه واستعداده للتضحية.

حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101

وتعرض قناة "الوثائقية" اليوم الفيلم الوثائقي "الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويوثق الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.

كما يُسلط الفيلم الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها.