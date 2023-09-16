الليلة.. حلقة جديدة على "الوثائقية" "من أرشيف الجبهة" عن بطولات حرب أكتوبر

تعرض القناة الوثائقية الفيلم الوثائقي "من أرشيف الجبهة"، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، حلقة جديدة من سلسلة "من أرشيف الجبهة"، والذي يعرض يوميًا في الوقت نفسه، ويتضمن بطولات المصريين خلال الحرب ضد العدو الإسرائيلي في سيناء، بداية من حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر.

من أرشيف الجبهة على قناة الوثائقية



كما يتضمن الفيلم الوثائقى أيضًا شهادات من أبطال حرب أكتوبر حول أبرز ما نفذه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات خلال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر.

كانت القناة الوثائقية قد عرضت تقريرًا حول انتصارات حرب أكتوبر 1973، بعنوان "هوامش على دفتر النصر"، يتضمن اعترافات إسرائيل حول خسارتهم لحرب أكتوبر وكيف استطاع المصريون الانتصار عليهم.

وعرضت القناة تصريحات لدافيد إلعازار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، الذي قال إن أكبر مفاجأة لنا في الحرب كفاءة الجندى المصرى وتصميمه واستعداده للتضحية.

حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض الفيلم الوثائقي "الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101" غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويوثق الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.

كما يُسلط الفيلم الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها.

وفى وقت سابق عرضت القناة الوثائقية فيلمًا وثائقيًا بعنوان "حدث في 1973.. 16 سبتمبر"، حيث استعرضت القناة أبرز ما نشر في الصحف المصرية في هذا اليوم.

وقال الفيلم الوثائقي إنه في هذا التاريخ كان يفصلنا 20 يومًا فقط عن العبور، وكانت الدولة المصرية تنفذ عملية خداع استراتيجى كبرى قبل اندلاع الحرب.

وأوضح الفيلم الوثائقى أنه في ذلك اليوم تصدرت أخبار الاقتصاد والأخبار الدولية الصحف والجرائد المصرية اليومية، ونشرت صحف مصرية تصريحات مسئول إسرائيلى حول حصول الدول العربية على أسلحة متطورة وتم تجاهل تصريح هذا المسئول.