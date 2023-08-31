الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الوثائقية" تعرض "حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101" فى سبتمبر

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أعلنت قناة "الوثائقية" عن أنه من المقرر أن تعرض في شهر سبتمبر المقبل الفيلم الوثائقي "الكتيبة.. حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101".

 يوثق الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها. 

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أبرزها "حياة كريمة".. خريطة أفلام القناة الوثائقية الليلة

فيلم الكتيبة 101 قناة الوثائقية

كذلك يسلط الفيلم الضوء على الدور الوطني لأهالي سيناء وقبائلها في دعم قواتهم المسلحة المصرية ومساعدتها.

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عن إنتاجها وعرضها، في سبتمبر 2023، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، تزامنًا مع مئوية ميلاد الصحفي والكاتب المصري الكبير "محمد حسنين هيكل".

يوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل فوق بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية؛ الأستاذ.

الفيلم، الذي أُجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري "مصطفى الفقي"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة "مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.

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بالتزامن مع المئوية.. "الوثائقية" تعرض "هيكل.. سيرة الأستاذ" فى سبتمبر

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