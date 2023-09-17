الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هوامش على دفتر النصر" على "الوثائقية" في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

هوامش على دفتر النصر
هوامش على دفتر النصر

أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها ومضة وثائقية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد،  تحت اسم "هوامش على دفتر النصر"، تستعرض أقوال القادة السياسين المصريين وغيرهم، حيال الملحمة العسكرية المصرية، التي شرعت تدور بدءًا من ظهيرة السادس من أكتوبر 1973 وما تلاها من أحداث.

وتقدم القناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رصدا لحدث هام وخطوة تضاف الي الجهود المبذولة من الدولة نحو الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر وتوعية الجمهور المصري والجيل الجديد بأهمية حرب أكتوبر وتفاصيلها المختلفة التي يجهلها البعض. 

وترصد القناة الوثائقية خلال فترة 45 يوما بدءا من 15 سبتمبر والي 31 أكتوبر عدد من الوثائق والشهادات تحت عنوان “حرب أكتوبر 50 عاما”، وتقدم القناة خلال هذه الفترة مجموعة من انتاجاتها الخاصة حول حرب أكتوبر الخالدة. 

أبرز أعمال القناة الوثائقية عن حرب أكتوبر 

وأعدت القناة الوثائقية مجموعة من الأفلام السلاسل الوثائقية التي تستعرض معركة أكتوبر ولم تكتفي بذلك بل اعدت خريطة متكاملة للاحتفال باعظم انتصار شهده التاريخ على مر العصور. 

ومن أبرز هذه الأعمال "من رسائل الجبهة" التي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات المصرية. وتكشف هذه المخاطبات التي تظهر على الشاشة لأول مرة، عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.

كما تعرض قناة "الوثائقية"، سلسلة "حدث في 1973"، التي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة كذلك توثق يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة. وتذاع سلسلة "حدث في 1973" يوميًا على مدار 45 يومًا، بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر ، وحتى 31 أكتوبر 2023.

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"حدث فى 1973" على شاشة "الوثائقية" فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

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