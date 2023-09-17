الأحد 17 سبتمبر 2023
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مصر

"سويلم" يستعرض الموقف المائي الحالي ومتابعة المناسيب والتصرفات بالترع والمصارف

وزير الرى
وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، توفير الاحتياجات المائية لمختلف قطاعات الدولة المستفيدة ومنها محطات مياه الشرب والأنشطة الاقتصادية، وذلك إضافة إلى توفير المياه اللازمة لرى مختلف زمامات الأراضى الزراعية بمختلف محافظات مصر، وأيضًا متابعة مناسيب المياه يومياً بالترع والمصارف.

متابعة الموقف المائي الحالي والمناسيب والتصرفات 

في الإطار ذاته، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، وذلك بهدف متابعة الموقف المائي الحالي ومناسيب المياه والتصرفات في جميع الترع والمصارف والمجاري المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية خاصة في موسم أقصى الاحتياجات حالياً وزراعة محاصيل الأرز والاستعداد لزراعة القمح.

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كما استعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، موقف توزيع المياه بين الإدارات المختلفة للرى بأنحاء المحافظات، وذلك لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة ومنها ري الأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب ولجميع زمامات الأراضي الزراعية.

توفير المقننات المائية الخاصة لموسم أقصى الإحتياجات

وأكد وزير الري، استمرار متابعة توفير المقننات المائية الخاصة لموسم أقصى الاحتياجات المائية، مع استمرار رفع درجة الجاهزية بالإدارات المركزية للموارد المائية لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف.

إضافة إلى ذلك، شدد وزير الري، على استمرار رفع درجة الطوارئ في جميع محطات المياه والميكانيكا والكهرباء، وذلك ضمان توفير المياه لكافة المنتفعين والمزارعين، خاصة مع زراعة محاصيل الموسم الصيفي والاستعداد لموسم الزراعات الشتوية المقبل.

تكثيف المرور على أعمال التطهيرات والنظافة للمجاري المائية 

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف المرور على أعمال التطهيرات والنظافة لجميع المجاري المائية والترع والمصارف، إضافة إلى إستمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى طوال اليوم  لتوفير المياه وحل أية معوقات تواجه المزارعين في الحصول على المقننات المائية.

مناسيب المياه والتصرفات وزير الموارد المائية والرى الترع والمصارف الأراضي الزراعية الموقف المائى

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