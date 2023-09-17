الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: اتصالات ومباحثات حول إمكانية عقد لقاء بين بايدن وجين بينغ

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلنت البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان بحث مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم "أجرى مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي مفاوضات صريحة وبناءة، وناقشا الوضع في أوكرانيا وتايوان، واتفقوا على إجراء اتصالات ومشاورات إضافية رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية في الأشهر المقبلة".

كما ناقش الطرفان القضايا الرئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والصراع في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بمضيق تايوان وغيرها من المواضيع.

الولايات المتحدة تؤكد أهمية تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان

وأكدت الولايات المتحدة أهمية تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وفقا لبيان البيت الأبيض. 

كما تعهد الطرفان بالحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية، وإجراء اتصالات ومشاورات إضافية رفيعة المستوى في الأشهر المقبلة حول المجالات الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية"، وفقا لصحيفة بلومبرج.

كما بحث الطرفان إمكانية عقد لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

واشنطن تسعى لمزيد من القواعد العسكرية في الفلبين

يأتي هذا بالتزامن مع أنباء سعي واشنطن لمزيد من القواعد العسكرية في  الفلبين.

وتحدث آرون جيد رابينا، زميل منتدى المحيط الهادئ، عن سعي واشنطن لمزيد من القواعد العسكرية في الفلبين، قائلًا إن التحالفات المتنامية كان لديها شواغل صينية، وتراها الصين أنه يجب احتواؤها.

وأضاف، أنه خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وجهة النظر الفلبينية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكًا أساسيًا، حيث من الممكن تحقيق توازن في القوى، خاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي

البيت الأبيض الرئيس الامريكي جيك ساليفان وزير الخارجية الصيني مضيق تايوان الرئيس الصيني

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