الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سامى مغاورى يكشف تفاصيل أعماله مع عادل إمام وإطلاق لقب "الجوكر" عليه

جريدة الدستور

كشف الفنان سامي مغاوري، أن عادل إمام بالنسبة له ولكل جيله هو الزعيم، وأنه يشاهده منذ زمن طويل من وقت "السكرتير الفني".

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه عمل مع عادل إمام في فيلم "حب في الزنزانة"، ولكنه لم يقابله نهائيًا وكان الفيلم مع الفنانة سعاد حسني، كما عمل معه في مسلسلي "العراف، وأستاذ ورئيس قسم".

وتابع، أن أول يوم تصوير في "العراف"، أرسل له وكان التصوير في ستوديو النحاس، وجاء مساعده وقال له "أستاذ عادل يريد أن يشرب معك الشاي"، مؤكدًا أنه يحاول كسر أي رهبة مع أي فنان يعمل معه.

إطلاق عادل إمام عليه لقب جوكر

وأشار إلى أنه قال له إنه “توجد أدوار كثيرة جدًا نعتقد أنها لا تليق عليك ولكنك تقدمها بشكل جيد جدًا أنت جوكر”، متابعًا أنه كانت توجد مشاهد كثيرة بينهما وكان في منتهي الرقي حتى عندما يتناقش أو يتحدث في موضوع، لأن النجومية لا تأتي من السهل، فهناك ناس تأتيها النجومية اعتباطًا وآخرون تأتيهم النجومية لأنه ابن نجم، وفيه ناس تتطور فهو نجم بمعنى الكلمة.

وأكد أنه مقصر في زيارته ويمكن ظروف الحياة تساعد على التقصير، ولكنها ليست مبررًا، مشيرًا إلى أنه يحب له فيلم "الإرهاب والكباب، والإرهابي، والحب في الزنزانة".

سامي مغاوري عادل امام لقب جوكر رتبة العراف الإرهاب والكباب

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