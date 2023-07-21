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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامى مغاورى: قدمت 104 مسرحيات طوال مشوارى الفنى

سامي مغاوري
سامي مغاوري

قال الفنان سامي مغاوري، إنه قدم 104 مسرحيات خلال مشواره الفني، لافتًا إلى أن معظمها على مسرح الدولة. 

وأضاف  الفنان سامي مغاوري، خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن النجاح في المسرح يتمثل في كيفية الوقوف أمام الجمهور والسيطرة عليه واقناعه بأدائك، لافتًا إلى أنه سواء كان العمل كوميدي أو تراجيدي، فإن الأهم هو ألا يفلت الجمهور من الممثل، ليتمكن الجمهور من المشاهدة وهو يمتلك حالة من الشغف.

وتابع الفنان سامي مغاوري: "في جيلنا كنا نركض خلف أسماء كبيرة جدًا في المسرح، منهم الفنان محمود ياسين، الفنانة سميحة أيوب، الفنانة سناء جميل، الفنانة سهير البابلي، الفنان نور الشريف، والكثير من النجوم الغاوية للمسرح بحق". 

وأشار الفنان سامي مغاوري إلى أنه كان يتم ترشيحه للعمل في المسرح، لافتًا إلى أنه كان شبه متفرغ للمسرح، معقبًا: "كنت أخلص تصوير مسلسل فيديو، وأجري على المسرح وكأني كنت مسافر وعدت إلى بيتي، حيث كان المسرح بمثابة بيتي".

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سامى مغاورى: قدمت 104 مسرحيات طوال مشوارى الفنى

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