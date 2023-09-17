مدير "تعليم السويس" يتابع أعمال صيانة وتطوير المدارس استعدادًا للعام الجديد

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، جولة تابع خلالها استعدادات مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي الجديد بناءً على توجيهات د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وزار عمارة خلال جولته التي أجراها مساء الأحد، عددًا من المدارس؛ للتأكد من انتهاء التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

ورافق مدير تعليم السويس خلال الجولة المهندس علي الحراني مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع السويس.

شملت الجولة زيارة ميدانية لكافة المدارس الخاضعة لعمليات الصيانة الشاملة والبسيطة وتفقد ما انتهت إليه أعمال الصيانات على أرض الواقع وموقف الدراسة بها .

أكد المحافظ خلال اجتماع عقده في وقت سابق لمتابعة استعدادات الجهات المعنية لبدء العام الدراسي الجديد، علي أهمية الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء أي قمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس والحفاظ على المدارس من الداخل، وطالب من المواطنين الإبلاغ عن أي محاولات للتعدى على المدارس بكافة أشكالها.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر خلال الاجتماع على أنه سيتم عقد لقاء قبل بدء العام الدراسي لمتابعة تنفيذ القرارات والأعمال التي تمت بالمدارس، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة تقوم بمراجعة كافة الأعمال الخاصة باستعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الجديد.

وأوضح صقر إلى أن هناك لجان أخري ستقوم بالمتابعة مرة أخري من أجل بداية عام دراسي ناجح بكل المقاييس.

واجتمع وكيل وزراة التربية والتعليم بالسويس ياسر عمارة، في وقت سابق بأعضاء مجلس أمناء وآباء المحافظة، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.

وشهد عمارة اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور سيد حمدان وكيل المديرية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام ومديري الإدارات والمهندس ابراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء المحافظة ورؤساء المجلس بالإدارات التعليمية.

جولة مدير تعليم السويس

جولة مدير تعليم السويس

جولة مدير تعليم السويس

جولة مدير تعليم السويس