الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. تعليم السويس يجتمع بأعضاء مجلس الآباء والأمناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع وكيل وزراة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، بأعضاء مجلس أمناء وآباء المحافظة، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر. 

حيث شهد عمارة، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بديوان عام مديرية التربية والتعليم بحضور سيد حمدان وكيل المديرية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام ومديري الادارات والمهندس ابراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء المحافظه ورؤساء المجلس بالإدارات التعليمية.

محاور الاجتماع 

ناقش الاجتماع الاستعدادات لانطلاق للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤،  كما تم مناقشة الأنشطة والأندية الصيفية خلال إجازة نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، فضلا عن التنسيق لوضع خطة للأنشطة المدرسية بالمديرية لجميع توجيهات الأنشطة للعام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع عرض ضوابط العمل بمجموعات الدعم داخل المدارس لجميع الصفوف لتخفيف العبء علي ولي الأمر ومناقشة دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها والدعم بتوثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المحلي، والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لنشر التوعية وتوثيق العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط، بالإضافة إلى مناقشة أعمال الصيانة بالمدارس، والاستعداد للعام الدراسي الجديد وكيفية سد العجز على مستوى المديرية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالسويس ، حصدت العديد من المراكز الجمهورية في جميع الأنشطة المدرسية خلال العام الدراسي الماضي دون استثناء وعرض تصور لمجلس الأمناء لتكريم الحاصلين علي مراكز جمهورية ، متمنيًا إحراز العديد من المراكز على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي المقبل فى جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الأمناء لإدارة جنوب درع لـ ياسر عماره وكيل الوزارة والمهندس ابراهيم عبد الله رئيس مجلس الأمناء للمحافظة تقديراً لمجهوداتكم الملموسة في تذليل كافه العقبات أمام الاباء والمعلمين  للنهوض بالعمليه التعليميه المحافظه. 

التربية والتعليم السويس مجلس أمناء واباء وزير التربية والتعليم اجتماع

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