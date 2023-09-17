الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: منظومة للتحول الرقمى والحصر الإلكترونى للمساحات المنزرعة بالأقمار الصناعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشأن تنفيذ منظومة الحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، ذلك  لمحاصيل "القمح – البرسيم – البنجر والذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز - القطن" من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

حصر المحاصيل بالأقمار الصناعية لتحقيق الأمن الغذائي 

قال القصير، إن حصر المحاصيل بالأقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

 

وير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي والحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة بالأقمار الصناعية 

وفي سياق متصل عقد "القصير" اجتماعا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات.

وأيضًا المستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة، ويهدف التحول الرقمي إلى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.

خطة أعمال متكاملة للتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات الحكومية 

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الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تواصل تنفيذ خطة أعمال متكاملة للتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات، وذلك بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تطوير آليات العمل الحكومي في مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمختلف الوزارات.

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