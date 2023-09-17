الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والحياكة بالقليوبية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة القليوبية من البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لعدد  12 متدربة بمركز التدريب المهني بالخانكة، والاختبار النهائي النظري والعملي، في إطار دعم الشباب وتمكين المرأة لإقامة مشروع خاص بها يضمن لها الحياة الكريمة، وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة لكل مهنة حسب المواصفات الدولية والمناهج التي أعدتها الوزارة واعتمدتها ليتم التدريب عليها بمراكز التدريب والوحدات المتنقلة.

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مديرية العمل بالقليوبية 

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية، أنها شهدت فعاليات الختام وعقد الاختبار بحضور محمد عليان وكيل المديرية، وكذلك مدير مركز التدريب المهني بالخانكة، مؤكدة أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب أو لمقر مركز التدريب المهني والتسجيل للحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من الذكور والإناث من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو دون مؤهل.

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وزارة العمل: تدريب شباب الأقصر على مهنة "الفندقة" بالتعاون مع "الأغذية العالمى"

وكانت قد قالت وزارة العمل، في بيانٍ لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر انتهت من التدريب المهني على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين بأحد فنادق الأقصر، واستكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" التابع للأمم المتحدة، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة القليوبية البرنامج التدريبي التفصيل والخياطة خطة التدريب المهنى

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