الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتخفيضات تصل لـ30%.. "غرفة الإسكندرية" تفتتح معرض "أهلاً مدارس"

الغرف التجارية
الغرف التجارية

افتتحت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، معرض أهلاً مدارس 2023، اليوم الأحد بأرض كوتة، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المعرض يضم جميع الاحتياجات 

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم جميع احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

وأضاف أن التخفيضات تتراوح بين 20 و30% على المنتجات المعروضة، والتي تلبي احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي.

وأشار إلى أن هناك ٤٧٠ معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن ٣٠٠ سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاع العام والخاص.

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تكاتف جميع القطاعات في الإسكندرية

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكاتف جميع قطاعات الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التي تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

 

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وأشار إلى أن هناك ٤٧٠ معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن ٣٠٠ سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاع العام والخاص.

الإسكندرية التضامن قطاعات التداعيات الحكومة الجمهورية

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