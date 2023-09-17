الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مجدى صابر عن عبلة كامل: فنانة قديرة بامتياز وتضيف لأى عمل

عبلة كامل
عبلة كامل

 قال المؤلف مجدي صابر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن الفنانة القديرة عبلة كامل إنها فنانة متميزة ومخلصة لعملها لحد كبير. 

وهنأ المؤلف مجدي صابر النجمة عبلة كامل بمناسبة عيد ميلادها اليوم قائلًا: “حرمتنا من إبداعها”. 

ووصف صابر عبلة كامل بأنها ممثلة عبقرية معجونة بموهبة منفردة من الصعب أن يأتي مثلها إلا كل حين، مضيفًا عبلة كامل تتسم بالتلقائية والنقاء وتحرص على أن تهتم بكل صغيرة وكبيرة في أي عمل تنتمي له، فهى تهتم بالتفاصيل وتغلب عليها البساطة فكانت تتعامل مع الكل في كواليس مسلسل سلسال الدم كأسرة واحدة من أكبر ممثل إلى أصغر عامل. 

وقال مجدي صابر إن عبلة كامل ممثلة صعب تكرارها افتقدها الوسط الفني للعزلة التي فرضتها على نفسها، مضيفًا أنه يطمئن عليها بين الحين والآخر من الفنان أحمد كمال والد بناتها خاصة بعد أن قامت بتغيير رقم هاتفها ولم يعد هناك تواصل مباشر بيننا. 

وأردف عبلة كامل من الممثلات ذات الثقل وتعطي لأي عمل فني تدخله نكهة مختلفة ووصفها بأنها إنسانة نقية جدًا وبنت بلد.

وقال مجدي صابر عن كواليس عمله مع عبلة كامل في سلسال الدم على مدار أجزائه الخمسة، إنها تحمست جدًا لفكرة المسلسل والشخصية التي تقدمها ففور قراءتها المعالجة الخاصة بالعمل، أصرت على تقديمه وقالت مجدي العمل ده بتاعي واعتبرته إضافة لها لأن الشخصية كانت مختلفة تمامًا وعبلة كامل تحب تقديم الشخصيات المختلفة ولا تكرر نفسها. 

وأوضح أن عبلة كامل كانت تتعامل في كواليس المسلسل بروح الأم ولا يوجد لها أي شروط، فما يهمها في المقام الأول هو الشخصية التي تلعبها وخروج العمل على أكمل وجه. 

عبلة كامل 

يذكر أن عبلة كامل تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ63 وولدت الفنانة عبلة كامل في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1960 بمنطقة نكلا العنب مركز إيتاي البارود بحيرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول أعمالها "نوبة صحيان"، ومسرحية " عفريت لكل مواطن "ثم تعاونت مع الفنان محمد صبحي في المسرحية المتميزة "وجهة نظر" وشاركت بعدها في مسرحيات عديدة مع لينين الرملي، قدمت بعدها مسرحيات: مقالب جيران، غراميات عطوة أبومطوة، جنون البشر، الحادثة المجنونة، اعقل يا دكتور وغيرها.

عبلة كامل الفنانة عبلة كامل مجدي صابر المؤلف مجدي صابر عيد ميلاد عبلة كامل

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