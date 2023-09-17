غدًا.. استكمال محاكمة متهم بقتل طفلته في الوراق

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة غدا الاثنين محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق.

وجاء في التحقيقات بالقضية رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س"، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها كريمته الطفلة "م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات على يد والدها بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض عليه.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص ومحاولة قتل والده وآخر في منطقة بولاق الدكرور، إلى جلسة يوم 16 أكتوبر المقبل وصدر هذا القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وتفيد التحقيقات في القضية (رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور)، بأن المتهمين "م. ص"، سائق يبلغ من العمر 21 سنة، و"ع. ع"، طالب يبلغ من العمر 18 سنة، و"ص. أ"، عامل يبلغ من العمر 20 سنة، و"أ. م"، عامل يبلغ من العمر 19 سنة، و"أ. س"، عامل يبلغ من العمر 19 سنة، و"م. م"، هارب يبلغ من العمر 27 سنة، و"م. أ"، عامل يبلغ من العمر 21 سنة، قاموا في يوم 13 مايو من العام الماضي بإظهار العنف والترويع وإلحاق أذى مادي بـ "ت. ك" ووالده "ك. ع" و"م. ح" بالإضافة إلى آخرين مجهولين.