الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات والغرامة لعاطل يروج الحشيش والهيروين فى المعادى

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "هيروين- حشيش" في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

 تفاصيل الواقعة

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "أحمد. ك" بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكذلك قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وأشار أمر الإحالة إلى إحراز المتهم سلاحا أبيض بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 إدانة المتهم

وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في ضبط المتهم في إطار من الشرعية الإجرائية، محرزا مخدري الهيروين والحشيش وسلاحا أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقد استقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية مساندة لها، أصلها في الأوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيميائي.

وقد شهد معاون مباحث المعادي بأنه وحال تنفيذه إذن النيابة لضبط وتفتيش المتهم، عثر معه على كيس يحوي "جوهر الهيروين ومخدر الحشيش وسلاح أبيض".

وورد في تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لمخدر الحشيش وزنت 38.93 جرام، ولمخدر الهيروين 1.11 جرام، وأن النصل المعدني به آثار لمخدر الحشيش.

محكمة جنايات القاهرة هيروين – حشيش السجن المشدد المواد المخدرة المعادى

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