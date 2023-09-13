الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية "أحداث الطالبية"

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم برئاسة المستشار محمد حماد ، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث الطالبية".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

 في سياق منفصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم  الاربعاء ،تاجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة اليوم الخامس من دور أكتوبر.

المتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم  كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي ،أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد ، أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق، واسلام عليوة محمد صالح ، مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر ، مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر ا، مالك حانوت لبيع اسماك الزينة ويحيي زكريا عطيفي أحمد ، مهندس زراعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج.

وجاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة قد أتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى منتصف عام 2017 بدائرة قسم شرطة إمبابة. محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وبخارجها.

كشف أمر الاحالة أن  المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

أن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضاف أمر الاحالة أن  المتهمون من الثاني حتى الأخير  انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها؛ بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - مع علمهم بأغراضها.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار محمد حماد أحداث الطالبية التجمهر أسلحة نارية

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