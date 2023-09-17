5 مليارات جنيه تكلفة إعداد البنية التحتية التكنولوجية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، إن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بلغت 5 مليارات جنيه، وذلك في محافظات المرحلة الأولى الست.

إنجازات الميكنة

وأشار لـ“الدستور” إلى أن أبرز مردود لآليات ونظم الميكنة على المنتفع هو إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وكذلك تسهيل وصول مقدمي الخدمة الصحية إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الاطلاع على تاريخه المرضي، وكان ذلك من أهم إنجازات الميكنة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض إضافة إلى منظومة المعامل LIS، ومنظومة الأشعة PACS.

محاور الميكنة والتحول الرقمى

وقال إن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ارتكزت على 6 محاور رئيسة تعزز رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تبنتها الهيئة فى دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين حيث تم إنشاء قواعد بيانات مؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بكافة فروعها ومنشآتها سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلي للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية ، وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP ، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.

يذكر أن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تشمل 6 محافظات، بدأت في بورسعيد من أكتر من أربع سنوات، كتشغيل تجريبى في يوليو 2019، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاقها في المحافظة رسميًا في نوفمبر 2019، وفي فبراير 2021 ومن مقر مجمع الإسماعيلية الطبي أطلق الرئيس السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل في 3 محافظات، هي "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.