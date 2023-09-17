الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يكلف بإنهاء مشروعات الصرف بقرى أبوالنمرس والحوامدية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يجرى التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات، ومناقشة عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطنى تلك الدوائر.

كما أشار المحافظ إلى ارتفاع معدل الإنجاز بكل المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم افتتاح العديد منها وساهمت فى تحسين شامل فى جودة حياة المواطنين بالقرى المدرجة بالصف وأطفيح، ضمن خطة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.

وفى السياق، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة، والتى تضم مراكز ومدن (البدرشين والعياط ومنشأة القناطر) بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للجهات المشاركة والشركات المنفذة للأعمال تمهيدًا لبدء العمل بمختلف المواقع فور انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء، مع الحضور الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي بقري الشيخ عثمان وأم خنان وزاوية أبومسلم ونزلة الأشطر ومنيل شيحة وطموه، موجهًا بسرعة الانتهاء من المراحل الجارى العمل بها، وتركيب الوصلات المنزلية لتوفير خدمات مرفق الصرف الصحى لأهالى تلك المناطق.

وبشأن منظومة الأسواق الحضارية، أشار راشد إلى أن المحافظة قد عكفت على تنفيذ مشروع حضارى يشمل القضاء على كل الأسواق العشوائية بالمحافظة، لتحسين الرؤية البصرية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحسين الحركة المرورية، حيث شهدت المحافظة افتتاح العديد من الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية بمختلف القطاعات، منوهًا على أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ سوق العياط الحضارية، والتى من شأنها إحداث نقلة كبيرة في خدمات البيع والشراء المقدمة للمواطنين من خلال توفير احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.

كما استعرض المحافظ الاستعدادات الخاصة باستقبال المحافظة لموسم الشتاء، مؤكدًا على أنه يجرى معاينة مخرات السيول والحواجز المائية الصناعية التى تم إنشاؤها لمنع وصول المياه إلى الكتل السكنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات بالوعات صرف مياه الأمطار ومعدات وسيارات الشفط وإعداد الكوادر البشرية لتجهيز فرق العمل وتجهيز غرف العمليات اللازمة للتعامل مع أية طوارئ بكافة القطاعات. 

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود فوزي وعصام هلال عفيفي وحسام الدين عاشور وحازم عويان وعمرو عكاشة ونادر صديق ومحمد رشاد علي البرتقالي وعماد الدرجلي وشحاتة أبوزيد وعبدالوهاب خليل ونرمين البدراوي أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن ومديرو المديريات الخدمية.

الموقف التتفيذي مشروعات الصرف الصحي محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة ينعى الصحفي حربي بيرم

محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 125 مدرسة بتكلفة 347 مليون جنيه

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين