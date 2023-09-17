الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدءوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقًا للدستور والقانون. 

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كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معربًا عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

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