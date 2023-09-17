أكاديمى: زيارة الرئيس السيسى ببنى سويف تؤكد اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجًا

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة بني سويف، أمس السبت، تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس في عام 2019، وتستهدف الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأضاف بدرالدين، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا 4500 قرية، وتم تقسيم القرى إلى مجموعات وفقًا لتوقيتات زمنية، حيث تبدأ المرحلة الأولى ثم الثانية، وتحصل القرى الأكثر احتياجًا على الأولوية".

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن زيارة الرئيس السيسي جاءت في إطار اهتمامه بمتابعة كل ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، فقد زار بني سويف، وقبل ذلك زار قرية الأبعادية في البحيرة.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة والرئاسة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، و"نستطيع أن ننظر إليها في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية للمواطن".