«دفناه ووضعنا عليه حجارة».. اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائقا في المعادي

أدلى عامل رخام وسائق متورطين في قتل سائق ودفنه بمنطقة صحراوية بالمعادي باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة.

اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائق في المعادي

وقال المتهمون إنهم كانوا يقفون على أول الطريق وخططا لسرقة أي سائق ولكن القدر ساق القتيل في طريقهما وركبا معه بنية توصيلهما لمكان معين يمر من على منطقة صحراوية وفي وسط تلك المنطقة استغلا هدوئها وطلبوا منه النزول من السيارة والتدلي خارجًا لكنه رفض.

وتابع المتهمون أنهم عقب ذلك هددوه بسلاح أبيض حتى خرج من السيارة ولكنه حاول مقاومتهما فتعدوا عليه بالضرب وقتلوه وتخلصوا من جثته بدفنها في مدق جبلي بالصحراء ووضعوا عليه حجارة لإخفاء جريمتهما، وسرقوا السيارة وفروا هاربين حتى تم ضبطهما.



قرارات النيابة العامة

كانت أمرت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفى، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتفريغها وإعداد تقرير حولها.





مناظرة النيابة لجثة السائق

كشفت مناظرة جثة المجني عليه التي أجرتها النيابة العامة أنها لشاب في العقد الرابع من العمر بها طعنات نافذة متفرقة في الجسم، مما أسفر عن وجود تهتكات في الصدر والبطن أدى لنزيف دموي شديد أوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل وسبب هبوط في الدورة الدموية وأدى للوفاة، كما تبين وجود آثار للتراب والتعفن نتيجة لدفن الجثة.



وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استقلا سيارة أجرة مع سائق ولكنهما كان يخططان لسرقة السيارة واستدرجاه لمنطقة صحراوية وهناك تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض ومزقوا جسده ودفنوا جثته عقب إخراجه من السيارة في منطقة صحراوية وفروا حتى تم ضبطهما.



تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة قتل عامل رخام وسائق آخر لسرقته ودفنه في منطقة صحراوية، بمنطقة شق الثعبان بالمعادي.



وجاء في مناظرة النيابة عن أن المتوفي في العقد الرابع من العمر بها طعنات نافذة متفرقة في الجسم، مما أسفر عن وجود تهتكات في الصدر والبطن أدى لنزيف دموي شديد أوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل وسبب هبوط في الدورة الدموية وأدى للوفاة، كما تبين وجود آثار للتراب والتعفن نتيجة لدفن الجثة.