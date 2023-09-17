كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 57

احتفلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة بتخرج دفعة 57 للعام الجامعي 2022، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وحضور الأستاذ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أمل يوسف، عميدة الكلية، والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ونقيب العلاج الطبيعي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأسرهم.

مراسم حفل تخرج كلية العلاج الطبيعي

بدأت مراسم الاحتفالية بطابور الخريجين والخريجات ثم السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة الخريجين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلمة شكر وتحية لأولياء الأمور ثم كلمة الدكتور محمد إسماعيل نائب وحدة متابعة الخريجين، ثم كلمة الدكتورة نيفين عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ثم كلمة عميدة الكلية الأستاذ الدكتورة أمل يوسف ثم كلمة الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، ثم كلمة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قسم التخرج

ثم قام الحضور بتكريم السادة وكلاء الكلية السابقين لشؤون التعليم والطلاب والسادة رؤساء الاقسام العلمية ثم ترديد الخريجين للقسم وإعلان تخرج دفعة ٢٠٢٢ من عميدة الكلية أعقبه تكريم الخريجين وتوزيع الدروع وشهادات التكريم على الخريجين.

واختتم الحفل بتكريم الإعلامي محسن داود، ضيف شرف الاحتفالية الذي قدم نصائح للخريجين أثناء كلمته ليبدأ عزف موسيقي للدكتور وليد عباس وفرقة كورال المدرج بقيادة المايسترو الدكتور محمد يحيي .

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