الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HYUNDAI SINGAPORE

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عن استقبال سفينة الحاويات HYUNDAI  SINGAPORE وترفع علم قبرص، ويبلغ طولها 304 م، وعرض 40 م، قادمة من ميناء جدة السعودي.

وتعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة FIM التي أطلقها الخط الملاحي الكوري HMM عبر ميناء دمياط، إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة بشرق الأقصى والهند والخليج وأوروبا، ومن المنتظر وصول سفينة أسبوعيًا للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة، وفي إطار الخدمات الجديدة التي أطلقتها كبرى الخطوط الملاحية العالمية عبر ميناء دمياط.

كما أضاف رئيس مجلس الإدارة أن نجاح ميناء دمياط في جذب مزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجًا لخطة التطوير والتحديث المستمرة، وتقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تحت رعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران، وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات، لزيادة قابليتها لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.

من جانبه، أكد اللواء بحري أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كل الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

ميناء دمياط حاويات الخطوط العالمية الخطوط الملاحية هيئة ميناء دمياط

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