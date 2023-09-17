تقام في مصر.. أبرز المعلومات عن قمة الإبداع

نجحت القمة الإبداعية في جمع بعض الأشخاص الأكثر تأثيرًا في العالم في فعالياتها السنوية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وفي هذا العام ستواصل القيام بذلك مع المتحدثين حيث يشجعون أولئك الذين اعتقدوا ذات يوم أن طموحاتهم غير قابلة للتحقيق على السعي لتحقيقها، وذلك من خلال إطلاق مهرجانها السنوي المرتقب في عام 2023، حيث تقود قمة الإبداع منتدى لتشجيع الإبداع والابتكار.

وسيقام حدث هذا العام الذي يستمر ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر في مجمع القاهرة للأعمال بالقاهرة الجديدة.

ما هي القمة الإبداعية؟



أقامت قمة الإبداع مهرجانات وحفلات توزيع جوائز في مصر والمملكة العربية السعودية على مدار السنوات التسع الماضية، وفي ذلك الوقت، أصبحت رائدة في إثارة التفاعلات كجزء من الاقتصاد الإبداعي وتزويد الشباب بالتدريب الذي يحتاجونه لتحسين قدراتهم الإبداعية.

في المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل التي استضافتها، أتاحت القمة الإبداعية للأفراد المبدعين مواكبة الاتجاهات الحالية في مجالات أعمالهم وتنميتها من خلال التفكير الابتكاري والإبداع.

قمة الإبداع 2023:



تحت شعار " قيادة الاقتصاد الإبداعي لقيادة الطريق نحو المستقبل"، سيحضر مؤتمر هذا العام متحدثون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، لتوسيع نطاق المناقشة من أجل إضافة التنوع إلى المشهد الإبداعي، وستشمل المواضيع التي سيتم مناقشتها الاقتصاد الإبداعي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال في مجال الأزياء، والاستدامة، والتسويق، وتمكين المرأة.

لا شك أن تفاني قمة الإبداع في بناء المجتمعات وتعزيز التعلم والترفيه عن العاملين في الصناعات الإبداعية ينعكس في الإستراتيجية الفريدة للحدث، ومع الفعاليات الماضية التي جمعت 14000 مشارك و1600 متحدث وأكثر من 55 عارضًا من الصناعة الإبداعية، يتوقع المهرجان أن يجمع حضورًا يصل إلى 4500 من العقول المبدعة والقادة والمخترعين.