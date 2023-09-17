الأردن يشارك فى المؤتمر العالمى الأول للصحة والسكان بالقاهرة

شارك وفد أردني في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان المصرية، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان الأردني، اليوم، ضم الوفد الأردني المشارك أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، ومدير وحدة الدراسات والسياسات ومنسق شير نت الأردن علي المطلق، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من منظمات المجتمع المدني والخبراء.

أهمية الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الذي استمر 4 أيام، أكد أهمية الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز صحة ورفاه السكان مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى توصيات وخارطة طريق لسبل التكّيف لمواجهة التحديات العالمية وتحسين المخرجات الصحية، وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة التحديات السكانية والصحية والتنموية.

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري في الخدمات العامة الشاملة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وإيجاد فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسة لتطوير رأس المال البشري.

وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية

كما أوصى بتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ، وتفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية على أساس الاختيار المستنير.

وأوصى بزيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية للتنفيذ الكامل والفعال والمُعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير المُلباة لتنظيم الأسرة، والقضاء على الأسباب التي يمكن أن تسبب الوفيات للأمهات وإنهاء الممارسات الضارة، وزيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية.

وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض بمشاركة العديد من الشركاء والجهات المعنية، لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.