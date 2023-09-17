الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متابعة يومية لإجراءات الكشف الطبي للطلاب.. جامعة أسوان تواصل استعداداتها لاستقبال العام الجديد

الاستعدادات
الاستعدادات

تواصل جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، استعداداتها للعام الجامعي الجديد  2024/2023، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد من الثانوية العامة بعد التحاقهم بكليات الجامعة، بعد ترشيحهم من خلال كشوفات القبول من التنسيق المركزى بعد مضاهاتها ببطاقة الترشيح بمختلف كليات الجامعة التي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدين.

 

استعدادات جامعة أسوان لاستقبال العام الجديد 

 

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة وفرت أماكن طبية مخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد وذلك تيسيرا عليهم بإجراء الكشف الطبي للطلاب في مقر كلياتهم بمختلف أفرع الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، والحرم الجامعي في أبوالريش، والحرم الجامعي بالنفق، وتعمل الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها لخدمة الطلاب.

بينما أوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أنه في إطار توجيهات رئيس الجامعة يتم متابعة الكشف الطبي بشكل دوري ومباشر للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والإدارية بكل لجنة طبية كما أعلنت إدارة الجامعة تحديد مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب للعام الجامعي الجديد، وذلك بداية من يوم السبت الماضي الموافق 9/9/2023 حتى يوم الأحد الموافق 2023/10/1 م حسب الجدول الذي تم اعتماده من الإدارة الطبية بالجامعة على أن تكون لكل كلية يوم محدد ومكان معين حسب مواقع جامعة أسوان المختلفة، كما تم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان، وفقا لهذا الجدول للطلاب المستجدين، حيث بدأت هذه العملية يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل.

 

مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة أسوان 


يذكر أن جدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان جاء كالتالي: كلية الطب: السبت 9 سبتمبر في أسوان الجديدة - كلية الهندسة: الأحد 10 سبتمبر في أبو الريش - كلية هندسة الطاقة: الاثنين 11 سبتمبر في مقر الكلية - كلية الطب البيطري: الثلاثاء 12 سبتمبر في صحاري - كلية التمريض: الأربعاء 13 سبتمبر في صحاري - كلية العلوم: الخميس 14 سبتمبر في صحاري- كلية التربية: السبت 16 سبتمبر في كلية التربية- كلية التربية: الأحد 17 سبتمبر في كلية التربية- كلية التربية النوعية: الاثنين 18 سبتمبر في كلية التربية- كلية الألسن: الثلاثاء 19 سبتمبر في أسوان الجديدة - كلية الآداب: الأربعاء 20 سبتمبر في أسوان الجديدة. 

الاستعدادات
الاستعدادات
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