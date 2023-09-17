باحثة بالمركز المصرى للفكر: التنمية فى الصعيد شملت كل القطاعات (فيديو)

قالت هبة زين باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مجمع الخدمات ببني سويف يعتبر عنصرا بسيطا من الكم الهائل للمشروعات الخدمية التي تقدم للمواطنين في الصعيد، معقبة: "المواطنين في الصعيد على الرغم من أنهم يمثلون 40% من إجمالي الجمهورية، إلا أنهم عانوا لعقود من التهميش".

وأضافت “زين” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الصعيد كان يعاني من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، وهذا أثر بشكل قوي على خصائصهم السكانية، وسنجد أنهم كانوا يعانون من تسرب من التعليم وزواج مبكر وعمالة أطفال.

التنمية تمتد لكافة ربوع الصعيد

وأوضحت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه خلال الـ10 سنوات الأخيرة شهدنا التنمية تمتد لكل ربوع الصعيد، لتعويض هذه الفجوة التنموية التي عانت منها أقاليم الصعيد.

ولفتت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن حركة التنمية التي تمت في الصعيد شملت جميع القطاعات، منها قطاع النقل والطرق الذي شهد طفرة تنموية كبيرة للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تنمية السكك الحديدية التي يعتمد عليها سكان الصعيد بشكل كبير وغيرهما.