الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة بالمركز المصرى للفكر: التنمية فى الصعيد شملت كل القطاعات (فيديو)

الصعيد
الصعيد

قالت هبة زين باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مجمع الخدمات ببني سويف يعتبر عنصرا بسيطا من الكم الهائل للمشروعات الخدمية التي تقدم للمواطنين في الصعيد، معقبة: "المواطنين في الصعيد على الرغم من أنهم يمثلون 40% من إجمالي الجمهورية، إلا أنهم عانوا لعقود من التهميش".

وأضافت “زين” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الصعيد كان يعاني من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، وهذا أثر بشكل قوي على خصائصهم السكانية، وسنجد أنهم كانوا يعانون من تسرب من التعليم وزواج مبكر وعمالة أطفال.

التنمية تمتد لكافة ربوع الصعيد

وأوضحت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه خلال الـ10 سنوات الأخيرة شهدنا التنمية تمتد لكل ربوع الصعيد، لتعويض هذه الفجوة التنموية التي عانت منها أقاليم الصعيد.

ولفتت باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن حركة التنمية التي تمت في الصعيد شملت جميع القطاعات، منها قطاع النقل والطرق الذي شهد طفرة تنموية كبيرة للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تنمية السكك الحديدية التي يعتمد عليها سكان الصعيد بشكل كبير وغيرهما.

باحثة بالمركز المصري للفكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية التنمية في الصعيد مشروعات التنمية في الصعيد الصعيد التنمية جميع القطاعات

مواد متعلقة

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى للمصريين: "أنا منكم وحاسس بيكم وبطمنكم"

الرئيس السيسى يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه

الرئيس السيسى: أقدِّر حجم معاناة الأسرة المصرية.. ولم ندخر جهدًا لاحتواء الأزمات

خبيرة شئون بيئية: 20 بؤرة حريق بسبب حرائق الغابات فى الجزائر (فيديو)

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات التطوير فى بنى سويف

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

بحضور سميحة أيوب وسميرة محسن.. "شرم الشيخ للمسرح" يكشف تفاصيل الدورة الثامنة

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

انهيار عقار فى العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة المبانى المجاورة

الثلاثاء.. المستشار محمد شوقى يبدأ ولايته نائبًا عامًا خلفًا لـ"حمادة الصاوى"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

وزير البترول: مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى