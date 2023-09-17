رائحة الموت تنتشر فى سهل ثيساليا.. ذعر فى اليونان بسبب "دانيال" والحرائق

انتشرت رائحة الموت في سهل ثيساليا الخصب في اليونان، بعد 13 يومًا من انقضاء إعصار دانيال الذي ضرب مناطق عدة، حيث أثارت العاصفة وقبلها موسم حرائق الغابات التاريخي الذي شهدته البلاد خوف الشعب اليوناني.

مخاوف من انتشار الأمراض وغضب شعبي

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه حتى الآن ومع انحسار مياه الفيضانات ببطء، تدفن الأسر أحباءها، وتبدأ السلطات في تصنيف حجم الدمار، ومن الواضح أن القلب الزراعي للبلاد قد تعرض للدمار لدرجة لا يمكن التعرف عليها.

وتابعت أنه في نهاية الأسبوع الحالي، كان الجنود اليونانيون الذين يرتدون الأقنعة والبدلات الواقية يجمعون الجثث بشكل محموم لإحراقها جماعيًا، ويقول المسئولون إن أكثر من 200 ألف حيوان نفقوا في العواصف، ومع المخاوف من تفشي الأمراض المعدية، هناك سباق مع الزمن لإزالة البقايا المتعفنة من المزارع والحظائر في المناطق التي كثيرًا ما توصف بأنها غير قابلة لنشر الأمراض.

وقال أحد المراسلين للمشاهدين على شاشة التليفزيون الحكومي: "الرائحة الكريهة لا تطاق، وهي معلقة فوق ثيساليا".

وأوضحت الصحيفة أن ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات التي تواصل مياهها غمر حقول القطن والذرة والقرى والبلدات بطبقة سميكة من الطين والطين.

وتابعت أنه بعد انحصار مياه الفيضانات ومرور العاصفة النادرة، بدأ الغضب الشعبي يتزايد في ظل عدم الإحساس بالأمان في البلاد، حيث ضرب اليونان إعصار البحر الأبيض المتوسط العنيف، أو "ميديكاين"، المسمى إيانوس، قبل ثلاث سنوات بالضبط يوم الإثنين، وينتشر الغضب على نطاق واسع، لأنه لم يتم اتخاذ أي تدابير تقريبًا للوقاية من الفيضانات حتى لو كان معظم الناس يتقبلون أن عواصف هذا الشهر، التي أججها فصل الصيف حرارة، لم يسبق لها مثيل، لم تحدث منذ عدة مئات من السنين، حيث كانت الأمطار الغزيرة التي أطلقها دانيال هي الأسوأ منذ بدء التسجيل في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال البروفيسور كريستوس زيريفوس، عالم المناخ البارز في اليونان: "يمكنك أن تسميها العاصفة المثالية، لقد كانت محصورة بين نظامين للأرصاد الجوية، وظلت ثابتة غير قادرة على التحرك من الغرب إلى الشرق، وتستمد طاقتها من البحر الذي يزداد دفئًا باستمرار، وأسقطت ما يعادل أمطار عام على ثيساليا في يومين".

كان زيريفوس، البالغ من العمر 80 عامًا، يدرس منذ فترة طويلة أنماط الطقس المتغيرة في مركز أبحاث أكاديمية أثينا لفيزياء الغلاف الجوي وعلم المناخ، وهو أول من قال إن دانيال كان حدثًا مناخيًا متطرفًا "نادرًا جدًا"، وهو عاصفة لم يكن يعتقد أنه سيرى حجمها على الإطلاق.

وتابع زيريفوس: "ما يثير المخاوف الحقيقية أنه سيكون ثمة الكثير من العواصف والأعاصير التي تشبه دانيال، كل 3 أو 4 سنوات، والتي لن تكون مدمرة للغاية فحسب، بل مكلفة للغاية".

ومع مواجهة الكثيرين في قلب الأراضي الزراعية في اليونان الخراب المالي- ومن المتوقع أن يستغرق تعافي الماشية وحده سنوات- أصبحت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس التي تنتمي إلى يمين الوسط في موقف دفاعي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه بعد صيف من حرائق الغابات المدمرة- بما في ذلك الحريق الذي وصف بأنه الأكبر في أوروبا بعد أن اجتاح منطقة بحجم مدينة نيويورك في منطقة إيفروس الشمالية الشرقية- هناك مخاوف عامة متزايدة من أن سلطات الدولة غير مجهزة للتعامل مع الكوارث الطبيعية في جزء من العالم تم تحديده بالفعل كنقطة ساخنة لحالات الطوارئ المناخية، وكان مشهد السكان البائسين في ثيساليا وهم ينقذون من قبل متطوعين قبل أن تتمكن وحدات الحماية المدنية من الوصول إليهم، سببًا في تعزيز صورة عدم الكفاءة الرسمية.