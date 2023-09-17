الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وكيل خطة النواب يشيد بقرارات السيسى لدعم المواطنين: تعكس التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث تؤكد هذه القرارات على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية، حيث تحدث الرئيس عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، وتوجهه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا دائمًا ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسي في الحكم يحرص على اهتمامه الأول بالمواطن وعلى شعوره الدائم بكل المصاعب التي يمر بها.

زيادة في الاستثمارات العامة

وأضاف سالم أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي إحدى محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس، حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنيه استثمارات عامة  منها  71 مليار جنيه في العام المالي 2023 /2024 مقابل استثمارات كانت تبلغ  10 مليارات جنيه في 2013.

وتابع: هذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه.

تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة

وأضاف وكيل خطة النواب: كما تم تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى  لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة 68٪ من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركزًا و199 وحدة محلية  تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن.

حزمة قرارات تاريخية

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن حديث الرئيس اليوم لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم اليوم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية، وهي تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبًا.

مبادرة جديدة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين

واستطرد النائب قائلًا: "تناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية، لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض  وأيضًا الإعفاء من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية".

علاوات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة 

وأشار سالم إلى أن الرئيس يعتبر أول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، حيث أعلن عن زيادة البدل وسرعة صرفه ضمن الحزمة الجديدة.

ووجه أيضًا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معًا، ومضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضًا لتصبح  600 جنيه  بدلًا من 300 جنيه.

دعم خاص لتكافل وكرامة  

كما وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"  وبإجمالى "5" ملايين أسرة مستفيدة.

وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لعشرات المليارات قد تصل لحوالي 80 مليار جنيه بشكل مبدئي، ويعكف الآن جميع قيادات وزارة المالية على حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بذلك.

حلول جذرية للمشكلة التي تواجه الدولة 

وأشار سالم إلى أن الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستعداده لتبني الحلول التي خرج بها الحوار،  وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، وذلك يعني تفهمه لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبته الكاملة في تقديم الحلول الجذرية لها سريعًا.

مشروعات تنموية مشروعات تنموية في بنى سويف محافظات الصعيد الرئيس السيسي النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة

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