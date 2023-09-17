بعيد ميلاد ملكة التلقائية.. عبلة كامل الفنانة التي عشقها الفن

في السابع عشر من سبتمبر، تحتفل الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها الثالث والستين، والتي تعتبر من أشهر الوجوه السينمائية والتلفزيونية في مصر والعالم العربي، حيث ولدت في 17 سبتمبر عام 1960.

اشتهرت النجمة عبلة كامل بأدوارها المتنوعة والمتميزة، التي تجسد فيها شخصية الأم الشعبية وغيرها من الشخصيات التي لاقت تفاعلاً كبيراً مع الجمهور.

ولِدت في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تخرجت عام 1984 من كلية الآداب قسم مكتبات، بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.

تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت إبنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما انفصلا لاحقًا. وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

مسرحية وجهة نظر.. كانت الإنطلاقة الأولى للنجمة عبلة كامل

شاركت في مسرحية "وجهة نظر"، التي كانت بداية نجاحها وشهرتها، بعد ذلك، انتقلت إلى السينما، وكان أول فيلم لها "وداعا بونابارت" للمخرج يوسف شاهين، الذي اختارها لتؤدي دور ليلى، زوجة أحد جنود نابليون، وقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن هذا الدور.

أعمال عبلة كامل التي أثرت في محبيها هي:

عبلة كامل هي فنانة أتقنت أدوارها ببراعة وإحساس، وأسعدت جمهورها بأعمالها الفنية الرائعة، ففي السطور التالية نقدم أبرز أدوراها التي أمتعت بها المتابعين.

لن أعيش في جلباب أبي: مسلسل اجتماعي مصري، عرض في شهر رمضان 1996م، وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، حيث قدمت دور "فاطمة كشري" والتي أبدعت فيه بشكل كبير.

ريا وسكينة: مسلسل درامي مصري أُنتج عام 2005 يتناول القصة الحقيقة لريا وسكينة السفاحتان التي قتلا العديد من النساء في بداية العشرينات من القرن الماضي وتعدّ الحادثة أول تنفيذ للحكم الإعدام على سيدات في مصر، وأُخذ المسلسل عن كتاب رجال ريا وسكينة للكاتب صلاح عيسى، حيث قدمت دور "ريا".

سلسال الدم: عُرض للمرة الأولى في عام 2013 وهو مكون من خمسة أجزاء، تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادى عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله رياض الخولي، وكان هناك امرأة عبلة كامل، تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير والشر.

ليالي الحلمية: يعتبر من الأعمال الفنية المميزة بتاريخ الدارما المصرية والعربية، فقد قدمت دور رقية البدري الفتاة أخت سليم البدري الغير شقيقة والتي دخلت إلي مستشفي الأمراض العقلية أكثر من مرة.

عودة الندلة: تدور أحداث الفيلم حول الزوجة وتدعى "استفتاح"، والتي قامت بدورها الفنانة عبلة كامل، وزوجها "جعبل" والذي قام بدوره الفنان عزت أبو عوف، وهما لصان يكسبان رزقهما من السرقة، وأثناء عملية سرقتهما إحدى الفيلات تم القبض على استفتاح، بينما هرب زوجها، فتتكتم عليه استفتاح اعتقادا منها أنه سيهتم بإبنها وينتظرها.