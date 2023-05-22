شاهد ما قالته عبلة كامل عن موهبتها الفنية وأشهر أعمالها

قالت الفنانة عبلة كامل إنها لا تستطيع أن تتحدث عن موهبتها الفنية، لأن هناك من يحكم عليها وذلك تعليقًا على مشاركتها في 5 أفلام بأول عام لها بعد دخولها مجال الفن.

وأكدت خلال لقاء نادر لها على قناة "ماسبيرو زمان"، إنها محبة للتمثيل وترى أن الفن مهم جدًا للأمم وأنه ضرورة.

وتميزت عبلة كامل، خلال مشوارها الفني الطويل بخط ثابت استطاعت من خلاله أن تمتلك قلوب محبيها خاصة في الأدوار الشعبية التي قدمتها وبرعت فيها ولعل من أبرزها دور "فاطمة كشري"، في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي مازال يحصد نجاحًا إلى الآن رغم مرور 27 عامًا على عرضه، وغيره الكثير من أعمالها.

آخر أعمال عبلة كامل

كانت آخر أعمال عبلة كامل، مسلسل "سلسال الدم"، الذي قدم على أجزاء وحقق شهرة ونجاحًا كبيرًا وبعده غابت عبلة كامل وذكر زوجها السابق الفنان أحمد كمال، أن عبلة كامل فضلت الابتعاد حتى يكون هناك عملًا فنيا يجذبها للعودة للتمثيل مرة أخرى.

وقدمت الفنانة عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية، أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، جميعها حققت نجاحًا كبيرًا، ونالت إشادات كبيرة من النقاد والجمهور، ومن أبرز أعمالها "ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي، كما قدمت العديد من الأفلام الكوميدية، التي ما زالت عالقة حتى الآن في اذهان الجمهور".