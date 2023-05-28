محمد الباز يوضح حقيقة تصريحاته عن عبلة كاملة: "كلامي اجتزأ ومكفرتش"

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الجدل المثار حول تصريحاته عن الفنانة عبلة كاملة، وانتقاده لأفلامها، مؤكدًا ان كلامه تم اجتزاؤه من السياق.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفنانة منة شلبي طالبت بتكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي، وقلت إن تكريم الفنانة عبلة كامل يتم أكثر على عطائها الدرامي، لأن مسيرتها السينمائية، في الفترة الأولى شاركت أفلام مهمة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة لم تكن موفقة، بسبب كتاب الأفلام والمنتجين".

واردف: "ما قلته أن تكريم عبلة كامل أفضل في مهرجان الدراما، لأن أفلامها في السنوات الأخيرة لا ترقى لمستوى السينما التي نحلم بها، وكانت أفلام تجارية، فتم اقتطاع الكلام، أن محمد الباز يرفض تكريم عبلة كامل لأن أفلامها رديئة، بينما الحقيقة قلت إن اختياراتها في الدراما مهمة جدًا، وتستحق التكريم عن مشوارها الدرامي أكثر ".

وأشار إلى أن الجدل بين أمام الجميع كم المحبة للفنانة عبلة كامل، مردفًا: "وأنا واحد من محبيها والمعجبين بها، لكن تم استغلال التصريح لمواصلة الهجوم على الإعلام المصري، وأنا أول من يدافع عنها، لو ساء الناس ما قلته فالكلام اقتطع من سياقه، وإذا كان رأيي مخالف لأحد، صاحب الرأي المخالف لم يكفر".