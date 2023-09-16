أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية: مصر بلد العلم والعلماء ومقصد آل البيت والأولياء

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، اليوم السبت، جولة سياحية للجامع الأزهر الشريف ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، برفقة الدكتور أشرف فهمي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وجاءت الجولة السياحية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، على هامش فعاليات الدورة العلمية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، التي اختتمت أعمالها اليوم السبت.

مصر بلد العلم والعلماء

وأعرب المشاركون عن بالغ سعادتهم بهذه الجولة التي شملت الجامع الأزهر الشريف ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، مؤكدين أن مصر هي بلد العلم والعلماء، ومقصد آل البيت الكرام رضي الله عنهم وغيرهم من الأولياء، مبينين أن ما يقدمه الجامع الأزهر الشريف من إسهامات علمية على مر العصور يشهد لها القاصي والداني، كما بينوا خلال زيارتهم عن مكانة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في قلوبهم جميعا، متمنين أن تتكرر هذه الزيارة وهذه البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة مرارا وتكرارا، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

وكان وزير الأوقاف، هنّأ المشاركون في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بانتهاء هذه الدورة المتميزة، التي عُقدت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الرابع والثلاثين "الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي"، مما كان له أكبر الأثر في الجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية والفنية في هذه الدورة التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني”.

وكرَّم وزير الأوقاف، اليوم السبت، المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.