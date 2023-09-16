السبت 16 سبتمبر 2023
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محافظات

مواطن من سيوة: زيادات اليوم هي استكمال مسيرة العطاء من الرئيس السيسي (فيديو)

فتحى موسى
فتحى موسى

قدم فتحي موسى، أحد أبناء مدينة سيوة، خلال حديثة لـ"الدستور"، إلى رئيس الجمهورية على قرارات الزيادة اليوم التي شملت جميع أبناء مصر  حيث أنها تعد استكمالًا لمسيرة العطاء من الرئيس السيسي.

اهتمام الرئيس السيسي بواحة سيوة

وأوضح أحد أبناء مدينة سيوة أن الرئيس السيسي اهتم بواحة سيوة وكتب لها شهادة ميلاد جديدة وخاصة إنهاء مشكلة الصرف الزراعي وإدراج عددًا من القرى بالواحة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرددًا: "عشنا فترة انتقالية ومازالت مسيرة العطاء مستمرة، احنا مع الرئيس وفي ظهره ومؤيدين له ومساندينه لفترة رئاسية أخرى وتحيا مصر".

شق القناة المفتوحة وإنشاء محطة تحلية

وأشار فتحي موسى إلى أنه فى عهد الرئيس السيسي تم شق القناة المفتوحة مع محطة الرفع ولأول مرة يتم تنفيذ  شبكة صرف صحي وإنشاء محطة تحلية بسيوة ومحطة للطاقة الشمسية وإنشاء طريق خرساني وإصلاح الطريق الإسفلتي المؤدي من سيوة لمطروح فضلًا عن تطوير المزارات ومدخل المدينة بما يتناسب مع طبيعة الواحة البيئية.

مناقشة الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة 

وفي سياق آخر كان قد ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة بحضور النائبة فتحية السنوسى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الشهر الماضى، بعرض رؤية  شاملة لتطوير الواحة لتحتل مكانتها السياحية والعالمية وإبراز أهم المقومات وتنوع السياحة بها مع الحفاظ على الطابع والطراز البيئي وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وزائري سيوة.

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