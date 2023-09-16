السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج والالتزام بمواعيد التشغيل وضبط جميع المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة تحت اشراف ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية المدعمة لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 27 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة للتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط الأسعار وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين تكثف من هذه الحملات بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى للعمل على استقرار الأسواق مشيرًا إلى أن شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
المنيا تحرير 27 مخالفة تموينية حملة تفتيشية علي المخابز مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى