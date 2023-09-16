تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج والالتزام بمواعيد التشغيل وضبط جميع المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة تحت اشراف ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية المدعمة لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 27 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة للتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط الأسعار وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين تكثف من هذه الحملات بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى للعمل على استقرار الأسواق مشيرًا إلى أن شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا