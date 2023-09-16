السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيرة نبيل: تكلفة مشروعات حياة كريمة ببنى سويف تجاوزت 12 مليار جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

وجهت الدكتورة نيرة نبيل، مدير تخطيط حياة كريمة بمحافظة بني سويف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف، والدعم الذي حظيت به.

بني سويف كانت منسية قبل "حياة كريمة" 

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بني سويف كانت محافظة منسية، قبل دخولها مبادرة حياة كريمة".

ولفتت إلى أن مبادرة تطوير قرى الريف المصري هدية من الرئيس السيسي، مردفة: "المبادرة دخلت مركزين ببا وناصر، تعمل على أكثر من قطاع، قطاع الصحة، ومشروعات الاتصالات وتوسعات الشبكات، وتطوير شبكات الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض، لدينا مجمع مدارس، ومشروعات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب للمنازل، ومشروعات الشباب والرياضة، والمجمع الخدمي".

وأردفت أن الصرف الصحي كان مشكلة تعاني منها معظم قرى بني سويف، وأن المجمع الخدمي يوفر المجهود على الأهالي بالقرى.

ونوهت إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة كانت 12 مليار جنيه قبل  الحرب الروسية، لكنها تجاوزت الرقم بكثير، مشيرة إلى أن مشروعات الصرف الصحي أكثر مشروعات مكلفة.

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