السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: "الرئيس السيسى حدّثنا بقلبه وعقله وبالواقع"

حسام الخولي
حسام الخولي

أوضح حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدّثنا اليوم بقلبه وعقله، وحدّثنا أيضًا بالواقع".

الرئيس السيسي شرح تفاصيل الأزمة الاقتصادية العالمية 

وأضاف حسام الخولي خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدّثنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت بعد أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كما شرح الرئيس للشعب المصري ما تعنيه أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على المواطن، وفي نفس الوقت تحدث عن الظروف الاقتصادية وأعطى لقطاع كبير من الشعب المصري مزايا فرّحت الكثير منه. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واقعيًا في حديثه مع الشعب المصري، حيث قال بأنه لو كان يستطيع أن يعطي أكثر لأعطى، وأن الأزمة ليس بيد أحد ولكن الأمل موجود عندنا. 

حسام الخولي الهيئة البرلمانية عبدالفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية العالمية محافظة بني سويف

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