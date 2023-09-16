محام أسواني: ندعم قرارات الرئيس اليوم وهناك سعادة غامرة للمواطنين بمنح "السيسي" (فيديو)

قال محمد عبدالقادر محمد، محامي في أسوان، إنه يثمن ويدعم جميع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، سواء زيادة منحة غلاء المعيشة لـ600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى ليصل لـ4 آلاف جنيهًا، و زيادة معاش تكافل وكرامة 15% والمنحة الاستثنائية للمعاشات بمبلغ 600 جنيه، بجانب القرارات الخاصة بالبنك الزراعي المصري بشأن تخفيض الأجور والمستلزمات، حيث أن كل تلك القرارات جاءت بفرحة للمواطنين لدعم الرئيس لهم.

تكاتف المواطنين مع الرئيس السيسي

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الاستقبال الحافل لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بواسطة المواطنين بمحافظة بني سويف يعبر عن تكاتف المواطنين مع الرئيس، وأن هناك سعادة غامرة لما آداه الرئيس من منح للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة".

واختتم حديثه قائلاً: "كلنا فرحانين وكلنا داعمين وكلنا نقول دائمًا ونردد تحيا مصر تحيا تحيا مصر".

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبنى سويف

جدير بالذكر زار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف لافتتاح المرحلة الأولى لعدد من مشروعات حياة كريمة.

كما تضمنت زيارة رئيس الجمهورية لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، الرئيس سرادق العزاء وتقديم المواساة لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار وفيضانات ليبيا.

قرارات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

وتضمنت أيضًا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحافظة بني سويف إعلان مجموعة من القرارات الهامة والتى جاءت كالتالي:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.