السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق حياة كريمة بمركز ببا: نفذنا أكثر من 1100 مشروع

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف عبدالمجيد أحمد، منسق مبادرة حياة كريمة في مركز ببا ببني سويف، عن تفاصيل المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه منذ إطلاق مشروعات حياة كريمة حدث تغير جذري في قرى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرة نفذت أكثر من 1100 مشروع في مركز ببا، لافتًا إلى أنه حدثت طفرة إنشائية ببني سويف بعد تولي الرئيس السيسي لم تحدث في تاريخ مصر.

وأوضح أنه توجد 46 قرية ببني سويف، وكل قرية فيها متطوع مسئول عن قريته، مشيرًا إلى أن مهمة المسئول رصد كل المشاريع في القرية والمعوقات ودراسة المعوقات لإزالتها وتنفيذ المشروعات.

الحياة اليوم حياة كريمه عبد المجيد أحمد مركز ببا الرئيس السيسي

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