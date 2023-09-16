المهن الزراعية: قرارات الرئيس السيسي والمشروعات أمل وواقع جديد لمصر

علق الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، علي أهمية القرارات الصادرة عن الرئيس السيسي اليوم برفع حد الإعفاء الضريبي وغيرها من القرارات الخاص بالمنح للمزارعين وقطاع الزراعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،:" كل الشكر للرئيس السيسي، وجميع القرارات والمشروعات أمل وواقع جديد لمصر".

وأضاف أن القرارات انتصار للفلاح المصري، لأن صغار المزارعين دائماً هم منتجي الغذاء ويعملون في كل الظروف، موضحاً أن كل المزارعين كان عليهم قروض في البنك الزراعي.

وأوضح أن مشروعات حياة كريمة في الصعيد وبني سويف يستفيد منها الفلاحين والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن ما يحدث من مشروعات يخدم المزارعين لتقديم المزيد من التطور الزراعي.