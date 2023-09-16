حسين فهمي لـ"الدستور": سعيد بتواجدي ضمن أبطال فيلم "الإسكندراني"

يواصل الفنان حسين فهمي في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد الإسكندراني، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه في سوق السمك بالإسكندرية في إطار اجتماعي.

وأعرب الفنان حسين فهمي، عن سعادته الكبيرة بتواجده ضمن أبطال عمل فيلم "الإسكندراني"، وهو سيناريو للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف، متابعًا: "أنا سعيد جدًا بهذه التجربة خاصًة أنها مع المخرج المتمكن من أدواته ويعرف جيدًا كيفية التعامل مع الفنان وتوظيفه بالشكل الصحيح".

وتابع فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا سعيد بالتعاون مع خالد يوسف، الذي تربطني به علاقة طويلة، لأننا يعتبر أننا من تلامذة الاستاذ الكبير يوسف شاهين، وخالد يوسف هو من أقنعني بدوري في فيلم الاسكندراني، لأنني بكون واثق أنه لما يختارني في دور هجسده بشكل جيد".

ويواصل المخرج خالد يوسف، تصوير العمل في مدينة الإسكندرية، بعد انتهاء تصوير عدد من المشاهد في القاهرة بالتحديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي بدأت في مطلع الأسبوع الماضي، حيث يجرى معاينات استعدادًا لنقل التصوير هناك للتصوير على الكورنيش ولوكيشانات أخرى، يقوم بترتيبها منذ مطلع هذا الأسبوع الجاري.

عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد 5 سنوات

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم الإسكندراني سيشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعماله على الشاشة الكبيرة فيلم كارما، الذي قام بتأليفه وإخراجه وعرض في 2018، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الفن.

فيلم "الإسكندرانى"، مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته.