"ليس رواية".. أول تعليق من ابنة أسامة أنور عكاشة على "الإسكندراني"

احتفل صناع وأبطال الفيلم السينمائي "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف بانطلاق أول أيام التصوير، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي بحضور صناع وأبطال الفيلم.

وقالت الإذاعية نسرين، نجلة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، إن "الإسكندراني" هو سيناريو فيلم بالفعل كٌتب منذ سنوات طويلة، وليست رواية كما اختلط الأمر على البعض، متابعًة: "متوقعة أن الفيلم سيكون قوي ومختلف، وفي مكان لوحده، لأنه من أهم الأفلام التي كتبها والدي رحمة الله عليه".

وتابعت نجلة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المخرج خالد يوسف، هو مخرج متمكن من أدواته، ويعرف جيدًا كيف يوظف الفنان في دوره وشخصيته المكتوبة له، وعلى هذا الأساس جلسنا سويًا عندما طلب الفيلم، خاصًة أن الإسكندراني بالذات، لم أكن سأخرجه لأي مخرج والسلام، مع العلم أن الفيلم مركون منذ فترة من الزمن، ولم يخرج للنور، وكان هذا الأمر سبب إزعاج وحزن والدي بشكل كبير".

مقابلة المخرج خالد يوسف مع نجلة أسامة أنور عكاشة

وأضافت: "عندما ذهبت لمقابلة خالد يوسف، ذهبت على أساس أن المخرج خالد يوسف، له اسمه، ومكانته وخبرته ودرجة نجاحه، لذا كنت مطمئنة جدًا أن الفيلم سينجح، ولست قلقة من رؤية المخرج خالد يوسف في تقديم فيلم الإسكندراني، خاصًة أننا عندما جلسنا للدردشة اتضح لي أنه واصل للفكر الأساسي في الفيلم وواصل للرسالة التي كان يريد والدي إيصالها، وقولتله أنا سايبة الفيلم أمانة في إيديك، ووعدني بشكل مباشر إن الأساس لم يتغير".

رأي الراحل أسامة أنور عكاشة في العوضي وزينة

وعن اختيار أبطال فيلم الإسكندراني، قالت: "والدي كان له مقاييس للمثليين، رؤية والدي للأسماء الموجودة في العمل كانت ستطمأنه، خاصًة أن زينة هو من قدّمها لأول مرة في عفاريت السيالة، وأحمد العوضي، اتصور أن والدي كان سيرى أحمد العوضي، شخص ملامحه مصرية جدًا، وقريب للناس في حاجات، وممثل جيد، وبيومي فؤاد اعتقد والدي لو عايش كان لازم هيشتغلوا سوا، وحسين فهمي نجم ليس عليه غبار، كل الأسماء، ولو بابا كان موجود كان هيكون مستبشر خير بالأسماء".

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.