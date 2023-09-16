تين هاج: محبطون من خسارة اليوم وهذه الأمور ستتغير

يرى إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن الانتقاد في الوقت الحالي لن يكون عادلًا بالنسبة لحالة الفريق.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الثانية على التوالي بالدوري الإنجليزي، وسقط أمام برايتون ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة بي بي سي عقب المباراة: "الانتقاد لن يكون عادلًا لوصف الوضع الحالي للفريق، كل الأندية أنفقت الكثير من الأموال، برايتون أنفقوا وعندما يأتي مانشستر يونايتد فإن السعر يتضخم، هذا أيضًا حقيقي".

وعن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، أضاف: "بايرن أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا ويجب أن نلعب بشكل جيد هناك، نحن بحاجة إلى الشخصية".

وأوضح تين هاج أن راسموس هويلوند، مهاجم الفريق ليس لائقًا للعب 90 دقيقة في الوقت الحالي، وأن مارسيال سيشارك عندما يصبح لائقًا بشكل كامل.

وأكمل: "نحن محبطون، كنا قريبين جدًا أمام خصم جيد، أول 20 دقيقة من المباراة كانت لنا جميعًا وخلقنا فرصًا ولكننا لم نسجل وتلقينا هدفًا من الهجمة الأولى، ثم كانت لدينا فترة صعبة في المباراة، وقاتلنا من أجل تسجيل هدف ثم تم إلغائه، ولهذا الأمر كان صعبًا في هذه الفترة وسنقاتل مجددًا وإذا لعبنا كفريق واحد وتوحدنا سويًا والتزمنا بالقعود سنفوز".

وواصل: "دائمًا لدينا بعض الأمور للتطور بها، خاصة المنظومة ولكنه لم يكن يومنا، الهدف الثاني جاء مباشرة بعد الاستراحة بين الشوطين والفرصة الثانية سجلت الهدف الثاني، كانت انتكاسة لم نتعامل معها بشكل جيد ولكن يجب أن نكون إيجابيين في مثل هذه اللحظات والوقوف سويًا وسيعود الفريق مرة أخرى".

وأنهى: "مثل هذه المباريات تعلمك الكثير من الأمور من الجانب العقلي بإمكانك أن تستمر قويًا في بعض اللحظات، ولكنني رأيت بعض الأمور الجيدة، الطريقة التي خلقنا بها العديد من الفرص ليست كالتي ننهي بها تلك الفرص ولكن هذه الأمور ستتغير".