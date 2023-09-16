مجدي البدوي: قرارات الرئيس تصب في مصلحة المواطنين الأقل دخلا

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جاءت في وقتها، مشيرا إلى أنها ستساهم في رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأضاف البدوي في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك القرارات تصب في مصلحة المواطنين الأقل دخلا، منها العامل في زيادة العلاوة له والحد الأدنى للأجور، والفلاحين وصغار المزارعين، وأيضا الصحفيين، فالاهتمام بهذه الفئات الأكثر تضررا من زيادة التضخم يؤكد أن الدولة تضع المواطن البسيط في أولوياتها دائما، وتضع نصب عينيها على ظروفه.



وأشار البدوي، إلى أنه على المجلس القومي للأجور أن تتحرك أيضا في تطبيق تلك القرارات على العاملين بالقطاع الخاص، وأيضا على المجتمع المدني أن يتحرك ويساعد في ضبط الأسعار، ويجب أن نقف بالمرصاد لزيادة الأسعار، وأن نعمل على زيادة الإنتاج وجودة الإنتاج، لنقلل من حجم الاستيراد مما سيسهم بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

قرارات الرئيس



وكان الرئيس السيسي أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي كالآتي:

زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الفئات المالية لممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.