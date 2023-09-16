السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حكاية كتاب".. صفحة قناة "dmc" بالفيسبوك تطلق برنامج "ديجيتال" ثقافي (فيديو)

برنامج حكاية كتاب
برنامج حكاية كتاب

أطلقت قناة dmc برنامجًا جديدًا بعنوان "حكاية كتاب" من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم خلود الرفاعي.

وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص ثقافي معلوماتي عن أبرز الكتب التي لها تأثير في حياة الإنسان.

تردد قناة dmc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

استقطاب.. رأسي.

معامل تصحيح 5/6.

ومعدل ترميز 27500.

يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

DMC حكاية كتاب الديجيتال قناة dmc تردد قناة DMC قصة شعار رولز رويس برامج ديجيتال

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