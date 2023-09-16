كاتب صحفى: الاستقبال الشعبى للرئيس السيسى ببنى سويف يعكس حالة الرضا بالشارع

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن الاستقبال الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في بني سويف يعكس مدى حالة الرضا في الشارع المصري.

وأضاف أبوشامة في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" أن خروج أهالي بني سويف واستقبال الرئيس بهذا الترحاب يعكس حالة التفهم والتراضي واستيعاب كل المتغيرات.

أبوشامة: مشروعات تنمية صعيد مصر تأتي في وقت صعب وحرج

كما أكد أن المشروعات التي تعمل عليها الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر تأتي في وقت صعب وحرج في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تنجز خططها في تنمية صعيد مصر، مؤكدًا أن الدولة تنجز مشروعات مهمة في البنية الأساسية.

وتابع: "جهود التنمية مستمرة مع تحمل المصريين المعاناة يعني اتزان طرفي المعادلة وهذا ما يحقق التوازن في مصر" مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي اليوم ليست عشوائية أو فجائية للتسكين إنما مظلة الحماية الاجتماعية في مصر مظلة ممتدة منذ سنوات وخرج عنها مبادرات ومشروعات عملاقة توقفت أمامها وسائل الإعلام الأجنبية وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة.