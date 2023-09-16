خالد البلشى: الصحفيون سعداء بقرار الرئيس السيسى بزيادة البدل

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين سعداء بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يرد فيها الحديث عن زياد البدل في خطاب رئاسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حديث الرئيس رسالة أن هناك متابعة لأوضاع القطاع الغالب من الصحفيين، والذي يشكل البدل جزءًا ضخمًا من دخلهم.

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البلشي: طالبنا بزيادة البدل لكل أعضاء النقابة

ولفت إلى أنه كانت هناك مطالبات بزيادة البدل، مردفًا: "طالبنا بزيادات إضافة على زيادة أبريل، لكل أعضاء النقابة، لأن هناك مجموعة من الأعضاء لا يحصلون على البدل".

وختم بأن قرار الرئيس السيسي خطوة إيجابية، ومجلس نقابة الصحفيين سيصدر بيانًا بعد قليل.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وكان الرئيس السيسي قد أعلن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، من ضمنها سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.