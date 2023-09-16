السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي أثلج صدور الفلاحين من لؤلؤة الصعيد

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلج صدور الفلاحين في ذكرى عيدهم ال71 من لؤلؤة الصعيد بحزمة من القرارات المخففة للأعباء، لافتا إلى أن كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس لأنه دومًا وأبدا ينحاز لهم.

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وأضاف عبد الرحمن أنه حضر الاحتفالية اليوم بقرية سدس التابعة لؤلؤة الصعيد محافظة بني سويف وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أنه انحاز للأسماء والفلاحين، وأصدر حزمة من القرارات التي تخفف الأعباء عن البسطاء والمتعثرين.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الرئيس أصدر 8 قرارات كلها تهدف لتخفيف الأعباء والتي جاءت كالآتي:

1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه.

2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3600 جنيه.

3- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه بنسبة 25%.

4- زيادة الملاءة المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه بدلاً من 300 لـ11 مليون مواطن.

6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفق للمخصصات ذات الشأن في الموازنة العامة للدولة.

7- إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.

8- إعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى 2024 

إقرار علاوتين للموظفين إقرار علاوة دورية للعاملين علاوة الغلاء حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إعفاء الفلاحين

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