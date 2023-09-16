السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

سامي مغاوري محامي بـ"نعمة الأفوكاتو" وضيف شرف في فيلم "عنب"

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يعيش الفنان  سامي مغاوري حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، فيشارك في أكثر من عمل فني، بالإضافة إلى نجاحه بفيلم “وش في وش” الذي يعرض حاليًا بالسينمات.

وأعرب سامي في تصريح لـ“الدستور” عن سعادته الشديدة بنجاح فيلم وش في وش، مشيرًا إلى أن العمل يناقش قضية مهمة ويحمل رسالة هادفة بالنسبة للمتزوجون، ولكل الشباب المقبلين على الزواج أن يحاولون عدم تدخل طرف ثالث بينهما، خاصة وأن الأسر والعائلات دائمًا ما تكون متحيزة لطرف واحد فقط فيشعلون الأمر البسيط ليصبح مشكلة كبيرة.

"وش في وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

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وعن مشاركته في موسم رمضان المقبل، قال إنه يشارك في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي تخوض بطولته الفنانة مي عمر، مشيرًا إلى أنه يجسد دور محامي سابق، وصديق والد بطلة العمل، متمنيًا أن العمل ينال إعجاب الجمهور خاصة أن أحداثه شيقة ومثيرة ومختلفة.

وتجسد مي عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

وأضاف أنه يظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “عنب” الذي يشارك في بطولته كل من أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

سامي مغاوري ضيف محامي نعمة الأفوكاتو مسلسل فيلم

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